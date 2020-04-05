Удаление Чалова не помешало «Витебску» победить «Смолевичи» с вратарём Фильцовым

Короткая ссылка
«Витебск» победил «Смолевичи» в выездном матче третьего тура чемпионата Белоруссии по футболу (1:0).
Удаление Чалова не помешало «Витебску» победить «Смолевичи» с вратарём Фильцовым
  • @fc_vitebsk
  • Twitter

Встреча состоялась в Борисове. Единственный мяч в середине первого тайма забил Евгений Клопоцкий. После перерыва в составе гостей был удалён защитник Даниил Чалов, старший брат форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова. Тем не менее «Витебск» смог удержать победный счёт.

В составе «Смолевичей» выступили три россиянина: бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов, а также Константин Котов и Алексей Турик.

Ранее сообщалось, что Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить