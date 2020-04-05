Удаление Чалова не помешало «Витебску» победить «Смолевичи» с вратарём Фильцовым

«Витебск» победил «Смолевичи» в выездном матче третьего тура чемпионата Белоруссии по футболу (1:0).

Встреча состоялась в Борисове. Единственный мяч в середине первого тайма забил Евгений Клопоцкий. После перерыва в составе гостей был удалён защитник Даниил Чалов, старший брат форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова. Тем не менее «Витебск» смог удержать победный счёт.

В составе «Смолевичей» выступили три россиянина: бывший вратарь «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов, а также Константин Котов и Алексей Турик.

Ранее сообщалось, что Смолов улетел в Россию во время карантина и будет наказан «Сельтой».