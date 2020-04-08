На стадионе во время матча Кубка Белоруссии разместили манекены в форме «Реала» и МЮ

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Часть зрительных мест на стадионе в Бресте во время первого полуфинального матча Кубка Белоруссии по футболу между местным «Динамо» и «Шахтёром» из Солигорска заняли манекены в форме различных клубов мира и национальных сборных.
На стадионе во время матча Кубка Белоруссии разместили манекены в форме «Реала» и МЮ

Вместо голов к ним были прикреплены распечатанные на принтере портреты людей. Кроме того, майки были натянуты на спинки пластиковых сидений. Среди «зрителей» встречи были замечены манекены в экипировке казанского «Рубина», краснодарской «Кубани», мадридского «Реала», «Манчестер Юнайтед» и других коллективов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» из Бреста и «Славия» одержали победы в первых матчах 1/2 финала Кубка Белоруссии.

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