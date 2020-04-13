Трудности перевода: что рассказывают находящиеся на самоизоляции в Чечне бразильские футболисты «Ахмата»

В Грозном во время пандемии коронавируса легионеры «Ахмата» из Бразилии вынуждены находиться вдали от своих семей. Такие слова Исмаэла Силвы, Раванелли и Фелипе Визеу цитирует бразильское издание. Футболисты якобы посетовали и на другие трудности, в том числе объяснили, что не знают русского языка и в случае непредвиденных обстоятельств не смогут даже объясниться с полицией. При этом позже нападающий Визеу назвал приписываемые ему слова о сложностях, которые он предположительно испытывает, «неправдой». В руководстве клуба, в свою очередь, сказанное игроками списали на трудности перевода.

«Я совсем не говорю по-русски»

Пандемия коронавируса поставила спортсменов в непростое положение, ведь большую часть времени им приходиться находиться дома без возможности нормально тренироваться. Но тяжелее остальных — легионерам, которые по той или иной причине не успели вернуться на родину.

Среди иностранных футболистов, оставшихся в России, трое бразильцев из «Ахмата»: Исмаэл Силва, Раванелли и Фелипе Визеу. В последний момент они пытались вернуться на родину, но не успели купить билеты, так как последний самолёт улетел 30 марта, рассказали сами футболисты бразильскому изданию Folha de S.Paulo.

По их словам, они обращались в консульский отдел посольства Бразилии в Москве, но там им не смогли ничем помочь.

«В посольстве сказали, что нам надо ждать и что в случае чего с нами свяжутся. Но время уходит», — отметил Раванелли.

Футбольный сезон в России прервали 17 марта, однако тренировки продолжались, и об их прекращении клуб сообщил игрокам 29 марта, отмечает Folha de S.Paulo. То есть за день до закрытия российских границ и до того, как состоялся последний авиарейс в Бразилию. Этот самолёт, который отправило российское правительство, чтобы вернуть своих граждан из Южной Америки, взял на борт бразильцев, которые хотели возвратиться на родину, пояснило издание.

Раванелли рассказал, что бразильцы в Грозном находятся в самоизоляции, как рекомендовано правительством. Кроме того, во всей Чечне введён комендантский час. В связи с этим, по словам футболиста, он и его земляки не смогут выйти на улицу даже в случае возникновения каких-то непредвиденных обстоятельств, так как при встрече с полицией просто не смогут объяснить, что у них произошло нечто непредвиденное.

На это посетовал и Визеу, арендованный «Ахматом» у итальянского «Удинезе». Нападающий рассказал, что один раз, когда он пошёл в магазин за продуктами, его остановили полицейские, чтобы узнать, куда и зачем спортсмен направляется.

«Дело не в том, что я плохо говорю по-русски. Я совсем не говорю по-русски. Как объяснить?» — недоумевает форвард.

«Мы знаем, что ситуация в Бразилии неспокойная, но по крайней мере это наш дом, и если что-то случится, мы хотя бы будем рядом с нашими семьями. А в Грозном мы одни. Клуб распустил игроков до конца апреля, и мы сможем вернуться к тренировкам в лучшем случае в мае», — отметил Визеу. При этом ему всё же проще, чем его партнёрам, поскольку он находится в России вместе с женой и ребёнком.

В то же время все трое футболистов подчеркнули, что они спокойны с финансовой точки зрения, так как в Грозном продолжают получать заработную плату в полном объёме.

«В Грозном мне с моей семьёй живётся спокойно»

Интервью не осталось незамеченным болельщиками команды, и некоторые из них посчитали сказанное бразильцами преувеличением. При этом один из героев материала — Визеу — поспешил назвать опубликованные от его имени слова «неправдой». Причём для подписчиков бразилец специально подготовил пост на русском языке.

«После двух моих лайвов в Instagram в одном русском издательстве вышло интервью якобы от моего имени, где говорится, что мне и моей семье некомфортно в Грозном из-за распространившейся коронавирусной инфекции. В своих лайвах я, напротив, говорил, что мне живётся спокойно в Грозном с моей семьёй, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Всё написанное в этом интервью — неправда. С тех пор как я перешёл в «Ахмат», Грозный стал для меня вторым домом. Спасибо всем! Обнимаю! Фелипе Визеу. «Ахмат» — сила!» — написал форвард.

В клубе, в свою очередь, всё сказанное легионерами списали на трудности перевода. В руководстве грозненцев отметили, что, хотя бразильцам, как и другим футболистам команды, приходится сидеть дома из-за карантина, они регулярно находятся на связи с переводчиком, который может помочь им с походом в аптеку или магазин.

Чуть подробнее о ситуации высказался администратор «Ахмата» Родолфо, который также планировал вернуться домой вместе с игроками команды. Впрочем, ему приходится куда проще, чем соотечественникам, ведь уроженец Сантуса более десяти лет выступал на Украине и в России и отлично знает язык. Его последней командой как раз стал «Ахмат». Закончив карьеру в 2019-м, Родолфо перешёл на работу в тренерский штаб клуба. По его словам, в плане безопасности в Чечне всё в полном порядке.

«Проблема существует во всём мире, а не только здесь или в Москве. У нас всё нормально, находимся на карантине. Не беспокоит ли комендантский час? Мы же можем всё сделать днём. У тех, кто работает, тоже есть определённое время на всё. Просто гулять нельзя. С тем, чтобы купить продукты, тоже нет проблем — у нас два магазина рядом», — приводит слова администратора Sport24.

Родолфо отметил, что действительно хотел вернуться в Бразилию, но не успел это сделать из-за закрытия границ. На родине его ждёт семья.

«Хотели поехать домой и не успели. Конечно, в мыслях это было, но ничего страшного. Я считаю, в данной ситуации важнее здоровье. Конечно, нам неудобно, скучно, но это форс-мажор. Мы же ничего не можем сделать. Тяжело ли без семьи? Всем тяжело. У нас не только бразильцы, но и венесуэльцы не могут уехать домой. Африканцы тоже не успели. В «Локомотиве» Мурило, например, не успел домой поехать. Это не только у нас, а везде», — добавил бразилец.

Он лишь отметил, что футболистам непросто сидеть дома без тренировок.

Вместе с тем многие легионеры всё-таки успели покинуть Россию. Так, первого апреля в СМИ появилась новость, что московский «Спартак» распустил всех иностранных футболистов команды по домам. В частности, для полузащитника из Нидерландов Гуса Тиля клуб арендовал самолёт, на котором он добрался до Берлина.

А вот легионеры «Сочи» были вынуждены остаться в России, в том числе чемпион мира Адиль Рами, который пока не успел дебютировать за южан. В одном из интервью француз рассказал, что из-за пандемии коронавируса вынужден был переехать из отеля в квартиру, где умудряется проводить по две тренировки в день.

«Сейчас мне, конечно, непросто. К тому же я далеко от детей и семьи. Но в целом всё в порядке, я уже привык. Мы тут тоже на самоизоляции. Я жил в гостинице, но вчера она закрылась, мне пришлось искать квартиру. Дел хватает, занятие всегда можно найти, есть PlayStation, существуют соцсети... Жаловаться не на что. В жизни в любой ситуации стараюсь найти что-то положительное», — цитирует Рами «Спорт-Экспресс».

При этом француз в восторге от Сочи. Больше всего его удивляет близость моря к заснеженным горам, до которых можно добраться всего за полчаса. Понравился Адилю и новый стадион команды в Адлере.