Футболист «Ахмата» Визеу: чувствую себя в Грозном в полной безопасности

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Бразильский нападающий «Ахмата» Фелипе Визеу опроверг информацию бразильских СМИ и заявил, что чувствует себя хорошо в Грозном, несмотря на карантин из-за коронавируса.
Футболист «Ахмата» Визеу: чувствую себя в Грозном в полной безопасности
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Чувствую себя в Грозном в полной безопасности, это мой второй дом. Конечно, если бы я имел возможность полететь в Бразилию, то сделал бы это. Но мне хорошо и в Грозном. Нам здесь всё нравится, нет никаких проблем. Клуб оказывает нам всестороннюю поддержку. Директор и наш переводчик всегда на связи. Поэтому мы очень спокойны и защищены здесь в наших домах в Грозном. Мы всегда можем выйти и купить что-то в магазине, с этим у нас проблем нет», — цитирует Визеу Sport24.

Ранее сообщалось, что бразильцы «Ахмата» не могут вернуться на родину на время пандемии коронавируса.

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