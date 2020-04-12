Бразильцы «Ахмата» не могут вернуться на родину на время пандемии коронавируса

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Бразильские футболисты «Ахмата» на время пандемии коронавируса хотят уехать из Грозного, где базируется команда, однако не могут этого сделать из-за закрытых границ России.
Бразильцы «Ахмата» не могут вернуться на родину на время пандемии коронавируса
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Визеу, Раванелли, Исмаэл Силва и работающий в «Ахмате» помощником главного тренера Родолфо пытались купить билеты в Бразилию с помощью туристических агентств, но тщетно. 30 марта в России были отменены все регулярные рейсы. Тогда игроки связались с посольством Бразилии, но на данный момент ничего не добились», — сообщает InoProSport, ссылаясь на бразильское издание Folha de S.Paulo.

Чемпионат Российской премьер-лиги был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

Ранее Федун выразил мнение, что пик пандемии коронавируса в Европе пройден.

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