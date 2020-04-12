Бразильцы «Ахмата» не могут вернуться на родину на время пандемии коронавируса

Бразильские футболисты «Ахмата» на время пандемии коронавируса хотят уехать из Грозного, где базируется команда, однако не могут этого сделать из-за закрытых границ России.

© Александр Вильф

РИА Новости

«Визеу, Раванелли, Исмаэл Силва и работающий в «Ахмате» помощником главного тренера Родолфо пытались купить билеты в Бразилию с помощью туристических агентств, но тщетно. 30 марта в России были отменены все регулярные рейсы. Тогда игроки связались с посольством Бразилии, но на данный момент ничего не добились», — сообщает InoProSport, ссылаясь на бразильское издание Folha de S.Paulo. Чемпионат Российской премьер-лиги был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса. Ранее Федун выразил мнение, что пик пандемии коронавируса в Европе пройден.