Бразильцы «Ахмата» не могут вернуться на родину на время пандемии коронавируса
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- РИА Новости
«Визеу, Раванелли, Исмаэл Силва и работающий в «Ахмате» помощником главного тренера Родолфо пытались купить билеты в Бразилию с помощью туристических агентств, но тщетно. 30 марта в России были отменены все регулярные рейсы. Тогда игроки связались с посольством Бразилии, но на данный момент ничего не добились», — сообщает InoProSport, ссылаясь на бразильское издание Folha de S.Paulo.
Чемпионат Российской премьер-лиги был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.
Ранее Федун выразил мнение, что пик пандемии коронавируса в Европе пройден.