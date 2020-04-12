Федун считает, что пик пандемии коронавируса в Европе пройден

Короткая ссылка
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение о ситуации с пандемией коронавируса.
Федун считает, что пик пандемии коронавируса в Европе пройден
  • РИА Новости

«Очень тяжёлая ситуация в США, там непонятно, как это всё будет развиваться. Но по той статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Европе, особенно в Италии, Испании, уже пройден, и сейчас распространение инфекции находится на плато. Можно ожидать, что те люди, которые могли заболеть вирусом, уже заболели и дальше рынок начнёт потихоньку выходить из кризиса», — приводит слова Федуна РБК.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Айртон выставил свою футболку на аукцион для борьбы с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить