Футболист «Спартака» Айртон выставил свою футболку на аукцион для борьбы с коронавирусом

Защитник московского «Спартака» Лукас Айртон выставил на аукцион свою игровую футболку, чтобы потом отправить вырученные средства на борьбу с коронавирусом.

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Об этом игрок рассказал в своём Instagram. Бразилец подчеркнул, что деньги будут переведены учреждениям, занимающимся снижением воздействия коронавирусной инфекции на общество. 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Ранее волейболист Алексей Спиридонов назвал клоунадой меры борьбы с коронавирусом.