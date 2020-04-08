Футболист «Спартака» Айртон выставил свою футболку на аукцион для борьбы с коронавирусом

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Защитник московского «Спартака» Лукас Айртон выставил на аукцион свою игровую футболку, чтобы потом отправить вырученные средства на борьбу с коронавирусом.
Футболист «Спартака» Айртон выставил свою футболку на аукцион для борьбы с коронавирусом
  • ©spartak.com

Об этом игрок рассказал в своём Instagram.

Бразилец подчеркнул, что деньги будут переведены учреждениям, занимающимся снижением воздействия коронавирусной инфекции на общество.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. Российская премьер-лига, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии COVID-19. 

Ранее волейболист Алексей Спиридонов назвал клоунадой меры борьбы с коронавирусом.

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