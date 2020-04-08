Волейболист Спиридонов назвал клоунадой меры борьбы с коронавирусом
- РИА Новости
«Клоунада какая-то. Я о таких строгих мерах — сидеть дома. Чего сидеть дома-то? Люди каждый день умирают и без коронавируса», — цитирует спортсмена РИА Новости.
Он также признался, что его супруга боится и постоянно напоминает ему о мытье рук после того, как он выкидывает мусор.
«А чего бояться-то коронавируса? Я не боюсь. Мы всё равно все рано или поздно умрём», — заявил Спиридонов.
При этом он подчеркнул, что рекомендации правительства по борьбе всё равно стоит выполнять, хотя он и не понимает, почему вирус вызывает чрезмерный страх.
11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Милана» Паоло Мальдини и его сын вылечились от коронавируса.