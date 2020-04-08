Волейболист Спиридонов назвал клоунадой меры борьбы с коронавирусом

Волейболист уфимского «Урала» Алексей Спиридонов высказался о мерах борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.

«Клоунада какая-то. Я о таких строгих мерах — сидеть дома. Чего сидеть дома-то? Люди каждый день умирают и без коронавируса», — цитирует спортсмена РИА Новости.

Он также признался, что его супруга боится и постоянно напоминает ему о мытье рук после того, как он выкидывает мусор.

«А чего бояться-то коронавируса? Я не боюсь. Мы всё равно все рано или поздно умрём», — заявил Спиридонов.

При этом он подчеркнул, что рекомендации правительства по борьбе всё равно стоит выполнять, хотя он и не понимает, почему вирус вызывает чрезмерный страх.

11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Милана» Паоло Мальдини и его сын вылечились от коронавируса.