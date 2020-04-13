Немецкий футболист «Динамо» Филипп высказался о русских девушках

Немецкий нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп поделился мнением о русских девушках.

«Русские девушки? Милые, но для меня слишком фейковые. Да, вы знаете, о чём я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь — окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало», — цитирует Филиппа Sport24.

Филипп перешёл в «Динамо» в начале нынешнего сезона из дортмундской «Боруссии». За новый клуб он провёл 15 матчей, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее футболист «Динамо» Сильвестр Игбун признался, что три недели не выходит из дома.