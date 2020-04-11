Футболист «Динамо» Игбун признался, что три недели не выходит из дома

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Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал, как придерживается режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Футболист «Динамо» Игбун признался, что три недели не выходит из дома
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Поддерживать форму сейчас трудно, поскольку приходится сидеть дома. Спасибо клубу, что смогли организовать доставку велотренажёров и видео тренировок с тренером по физической подготовке. Благодаря этому мы можем держать себя в тонусе. Остаётся верить в лучшее. Дома я делаю практически всё то, что и обычно. Я достаточно домашний человек, и вот уже три недели никуда не выхожу. Единственный раз, когда я покинул четыре стены, — это был тот самый случай, когда привезли велотренажёр и мне нужно было его забрать. Сидеть дома непросто, но нам надо следовать всем правилам и рекомендациям», — цитирует Игбуна пресс-служба «Динамо».

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