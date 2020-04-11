Футболист «Динамо» Игбун признался, что три недели не выходит из дома

Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал, как придерживается режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

«Поддерживать форму сейчас трудно, поскольку приходится сидеть дома. Спасибо клубу, что смогли организовать доставку велотренажёров и видео тренировок с тренером по физической подготовке. Благодаря этому мы можем держать себя в тонусе. Остаётся верить в лучшее. Дома я делаю практически всё то, что и обычно. Я достаточно домашний человек, и вот уже три недели никуда не выхожу. Единственный раз, когда я покинул четыре стены, — это был тот самый случай, когда привезли велотренажёр и мне нужно было его забрать. Сидеть дома непросто, но нам надо следовать всем правилам и рекомендациям», — цитирует Игбуна пресс-служба «Динамо».

Чемпионат Российской премьер-лиги был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.

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