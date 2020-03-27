Кержаков признался, что назвал сына в честь хоккеиста Панарина

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков признался, что назвал сына в честь российского хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Я назвал сына в честь Панарина — Артемием. Мы познакомились с Тёмой, когда он играл в СКА. Это был чемпионский сезон-2014/15, когда там работали Быков и Захаркин», — цитирует Кержакова «Матч ТВ».

По словам футболиста, он тогда стал гораздо чаще ходить на матчи СКА и ему очень нравилась игра Панарина. Позже он попросил познакомить его с игроком.

«Я после матчей спускался к раздевалкам, в тренерские, мы играли в настольный теннис. Потом я пригласил Тёму на футбол. Переживал за него, когда он уехал в НХЛ. Каждое утро смотрю, как там выступали сначала «Чикаго», потом — «Коламбус», теперь — «Нью-Йорк Рейнджерс», — заявил Кержаков.

Ранее Кержаков поделился мнением о распространении коронавируса и отмене спортивных событий в связи с этим.