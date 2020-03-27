Кержаков о коронавирусе: здоровье и безопасность людей должны быть на первом месте

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков поделился мнением о распространении коронавируса и отмене спортивных событий в связи с этим.

«Здоровье и безопасность людей должны быть на первом месте. Мне неприятно, что тема приняла такие масштабы. Поначалу казалось, что нас это не коснётся. Но на моем веку такого ещё не было, чтобы все важные спортивные события в мире отменялись», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Он также выразил надежду, что данная ситуация будет недолго продолжаться, а принимаемые меры помогут в борьбе с эпидемией. Кроме того, он отметил, что сам постоянно сейчас носит маску, моет руки и старается держаться от людей на расстоянии одного метра минимум.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, всего в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» не готовы обсуждать досрочное завершение сезона РПЛ из-за коронавируса.