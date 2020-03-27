В «Локомотиве» не готовы обсуждать досрочное завершение сезона РПЛ

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос о возможном досрочном завершении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.

«Я не готов обсуждать возможность окончания чемпионата досрочно. Какое решение примут в апреле, так и будет. Финансовые потери? Пока рано о них говорить, всё нужно будет считать», — цитирует Мещерякова Sport24.

Он также заявил, что «Локомотив» не будет урезать зарплаты футболистам, пока не поступит официального распоряжения от ФИФА и УЕФА.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, всего в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в «Урале» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ без объявления чемпиона.