В «Локомотиве» не готовы обсуждать досрочное завершение сезона РПЛ
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«Я не готов обсуждать возможность окончания чемпионата досрочно. Какое решение примут в апреле, так и будет. Финансовые потери? Пока рано о них говорить, всё нужно будет считать», — цитирует Мещерякова Sport24.
Он также заявил, что «Локомотив» не будет урезать зарплаты футболистам, пока не поступит официального распоряжения от ФИФА и УЕФА.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.
По последним данным, всего в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом.
Ранее в «Урале» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ без объявления чемпиона.