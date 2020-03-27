В «Урале» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ без объявления чемпиона

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов считает, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимо досрочно завершить из-за эпидемии коронавируса.

«Думаю, в начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Что касается повестки дня, то её ещё не было. Ну конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Уже футболистов держать я не могу. Я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона», — цитирует Иванова Sport24.

По словам президента «Урала», он не знает, чем занять футболистов своей команды на данный момент, к тому же легионеры хотят улететь домой. Он также не представляет, как будет выглядеть возможное урезание зарплат.

После 22-го тура «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 17 марта было принято решение о приостановке до 10 апреля розыгрыша РПЛ и других футбольных турниров страны в связи с пандемией коронавируса.

По последним данным, всего в России выявлено 1036 случаев заражения коронавирусом.

Ранее Владислав Радимов предложил провести сезон РПЛ — 2020/21 в один круг.