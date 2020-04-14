Футбольные Золушки РПЛ: «Спартак» из Нальчика и ещё пять российских клубов, прыгнувших выше головы

Весной 2010 года лидерство в турнирной таблице чемпионата России по футболу неожиданно захватил «Спартак-Нальчик». И хотя подопечным Юрия Красножана не удалось по итогам чемпионата финишировать в медалях, они заняли рекордное для себя шестое место. До этого в разные годы удивляли и другие представители РПЛ, на которых никто не ставил. «Крылья Советов» Гаджи Гаджиева отобрали бронзу у «Зенита», а камышинский «Текстильщик», ярославский «Шинник» и пермский «Амкар» становились четвёртыми, после чего дебютировали в еврокубках.

«Спартак-Нальчик» — команда Юрия Красножана

Не помешала коллективу с юга России забраться столь высоко даже потеря ряда лидеров в межсезонье.

Впрочем, сказка закончилась уже в следующем туре. Подопечные Юрия Красножана уступили «Зениту» и покинули первое место. Однако нальчане до конца сражались за попадание в еврокубки и в итоге финишировали на рекордно высокой для себя шестой строчке.

Но это стало началом конца для клуба, ведь уже в декабре Красножан перебрался в «Локомотив», где долго не проработал, а самобытная дружина по итогам следующего сезона покинула Премьер-лигу. И это мало кого удивило, ведь та команда целиком и полностью считалась тренерской. Красножан каждый год умудрялся формировать новый состав из никому не известных представителей низших лиг и невостребованных воспитанников топ-клубов.

Так, «Спартак-Нальчик» дал дорогу в большой футбол Виктору Файзулину, Виктору Васину, Олегу Самсонову, Магомеду Митришеву и Владимиру Дядюну (который в 2010-м забил в чемпионате десять мячей), а также бразильскому форварду Рикардо Жезусу, который после удачного сезона перешёл в ЦСКА, где закрепиться не сумел.

А местные болельщики до сих пор с теплотой вспоминают год дебюта «Спартака-Нальчик» в Премьер-лиге. Тогда красно-белые во многом неожиданно пробились в элиту и в первом же сезоне умудрились захватить лидерство. Помогла команде взобраться на вершину победная серия из шести встреч. Однако второй круг дебютанты провели значительно хуже и опустились на девятое место. Красножан же жаловался на судейские ошибки. По его мнению, арбитры «шли на поводу у грандов российского чемпионата».

После вылета из Премьер-лиги в 2012-м команда провела два сезона в ФНЛ и даже играла в стыковых матчах за право участия в элите, но в 2014-м добровольно опустилась в ПФЛ из-за финансовых проблем, где и выступает до сих пор. Что касается Красножана, то он после работы в Нальчике так нигде себя по-настоящему и не обрёл.

«Текстильщик» — четвёртое место и еврокубковый рекорд

А на заре российского чемпионата роль «Спартака-Нальчик» исполнял другой коллектив с юга страны — «Текстильщик». Команда из небольшого 100-тысячного «города ткачей» Камышина в последнем сезоне Первой лиги СССР заняла лишь 11-е место, но получила возможность дебютировать в элитном дивизионе первенства России благодаря тому, что число его участников расширили до 20.

Первый блин комом не вышел. В 1992-м «ткачи» финишировали на десятом месте, а в следующем году сотворили настоящую сенсацию. Неуступчивая команда, которая практически не теряла очки дома и отняла немало баллов у грандов, заняла четвёртое место и получила право стартовать в Кубке УЕФА.

Там она установила рекорд, который не побит до сих пор. Камышинцы одержали самую крупную победу для российских коллективов в дебютном матче еврокубков. Венгерская «Бекешчаба» ничего не смогла противопоставить сопернику из Волгоградской области в стартовой встрече — 1:6.

Правда, уже в 1/16 финала «Текстильщик» ожидаемо уступил будущему полуфиналисту Лиги чемпионов «Нанту». При этом домашние поединки отечественный коллектив вынужден был проводить в Москве, так как стадион в Камышине признали непригодным для организации игр еврокубков.

К сожалению для «Текстильщика», праздник от дебюта в еврокубках быстро сменился суровыми буднями. У клуба начались финансовые проблемы, и в 1996-м он вылетел в Первый дивизион. А вскоре покинул Камышин и главный строитель той команды Сергей Павлов, который проработал с ней почти 20 лет. Через год клуб и вовсе лишили профессионального статуса, и в настоящий момент он выступает в чемпионате Волгоградской области.

Что касается футболистов, которые ярко сверкнули в составе «Текстильщика», то нельзя не отметить лучшего бомбардира и главного «гвардейца» команды Сергея Наталушко (121 матч, 28 голов) и защитника Владислава Тернавского, в 1996-м проведшего две игры за сборную России. Наконец, в Камышине пару сезонов отыграл будущий шестикратный чемпион страны Александр Филимонов.

«Асмарал» — детище иракского бизнесмена

Ещё менее краткосрочным получился взлёт другой «футбольной Золушки» начала 1990-х — «Асмарала». Однако столичный клуб стал первым частным в истории отечественного футбола. В 1990-м бизнесмен из Ирака Хусам Аль-Халиди забрал у 7-го таксомоторного парка московскую «Пресню», которая выступала во Второй союзной лиге, и задумал за несколько лет вывести её в элиту советского футбола.

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При этом команда получила новое название — «Асмарал», образованное из первых слогов имён детей предпринимателя: Асиль, Мариам и Алан. Под решение амбициозных задач Аль-Халиди позвал мэтра тренерского штаба Константина Бескова, который оставался без работы после ухода из «Спартака». А первой женщиной-президентом отечественного футбольного клуба стала супруга Аль-Халиди — Светлана Бекоева.

Уже в 1991-м «Асмарал» занял первое место в зоне «Центр» Второй союзной лиги, а распад СССР помог команде подняться сразу в элитный дивизион чемпионата России. Там подопечные Бескова тоже не затерялись и заняли в итоге седьмое место. Главной звездой команды был легендарный Юрий Гаврилов, которому на момент окончания сезона исполнилось 39 лет. Возраст не помешал ему забить пять мячей и вести всю игру дебютантов в середине поля. Рядом с ветераном первые шаги в большом футболе делали юные Сергей Семак и Александр Точилин.

К сожалению, арабская сказка «Асмарала» оказалась недолгой. В конце 1992-го клуб покинул Бесков, рассорившийся с Аль-Халиди. В результате уже в следующем сезоне команда вылетела из элитной лиги и никогда больше в неё не возвращалась. Окончательно клуб был объявлен банкротом в 2003-м. Трагически сложилась и судьба Аль-Халиди. В 2004-м он отправился в Багдад для проведения деловых переговоров и спустя две недели перестал выходить на связь. Первый частный предприниматель в истории отечественного футбола до сих пор значится пропавшим без вести.

«Крылья Советов» — бронзовая команда Гаджиева

В новом тысячелетии в Премьер-лиге появились другие команды, которые бросали бой фаворитам и заставляли всех говорить о себе. Вот только до медалей никто из них так и не добрался. Исключением стали «Крылья Советов». В 1990-х самарцы не снискали особенных успехов и ограничивались борьбой за выживание.

Всё изменилось после прихода в клуб в 1999-м вице-президента инвестиционно-промышленной группы «Сибирский алюминий» Германа Ткаченко. Менеджер обеспечил клуб первыми по-настоящему большими деньгами. Состав «Крыльев» пополнили опытные Андрей Тихонов, Рамиз Мамедов и Владислав Радимов. Компанию им составили молодые Сергей Игнашевич, Андрей Каряка и Антон Бобёр. Возглавил же команду Александр Тарханов, который к тому моменту успел поработать в «Спартаке», ЦСКА и сборной России.

И в 2001-м самарцы добились первого большого успеха — заняли пятое место в чемпионате страны и пробились в Кубок Интертото. Там «Крылья» на следующий год добрались до третьего раунда.

Но по-настоящему выстрелил коллектив уже в 2004-м под руководством Гаджи Гаджиева. В команде к тому моменту образовался мощный сплав молодости и опыта. На поле вместе с ветеранами Тихоновым и Омари Тетрадзе выходили молодые Александр Анюков, Денис Колодин и Андрей Каряка. Причём последний превратился в главного бомбардира, будучи крайним полузащитником, и забил 17 мячей. Важную роль играли и высококачественные легионеры. Например, за организацию атак отвечал техничный бразилец Соуза.

«Крылья» до последнего момента боролись за медали и в результате в сражении за бронзу лишь по дополнительным показателям опередили «Зенит» — волжане финишировали выше благодаря большему количеству мячей, забитых на выезде, в очных встречах с прямым конкурентом. Для Самары это был грандиозный успех. Впрочем, в праздник в том году превращался каждый домашний матч команды. 30-тысячный «Металлург» неизменно заполнялся под завязку и был одной из самых посещаемых арен Восточной Европы.

Но падение с занятой высоты получилось крайне болезненным. Уже в следующем году у клуба начались финансовые проблемы, а Ткаченко, отчаявшись найти новых спонсоров, продал коллектив администрации Самарской области. Параллельно команду покинули практически все лидеры. Каряка отправился в «Бенфику», Анюков вместе с Робертасом Пошкусом — в «Зенит», а Колодин на пару с Патриком Овие — в «Динамо».

Бронзовые призёры опустились в зону вылета и едва не лишились места в элите. Несмотря на все сложности, подопечные Гаджиева ярко дебютировали в Кубке УЕФА, где лишь по меньшему количеству голов на выезде уступили голландскому «Алкмару» в борьбе за попадание в групповой этап турнира.

«Шинник» — путёвка в еврокубки в память об умершем тренере

В те же годы высокие результаты демонстрировала другая провинциальная команда — «Шинник». С 2002-го по 2005-й ярославцы четыре раза подряд попадали в топ-10 элитного дивизиона. Впрочем, первый и самый громкий успех к чёрно-синим пришёл в 1997-м. Тогда коллектив поднялся в Высшую лигу во второй раз в истории, и от него не ждали ничего особенного.

Первые туры только подтвердили, что «Шинник» вряд ли сумеет побороться за высокие места. В пяти стартовых матчах новичок набрал лишь три очка. Однако ближе к лету футболисты, прошедшие серьёзную предсезонную подготовку под руководством Алексея Полосина, начали демонстрировать куда более уверенную игру. А в июле ярославцы в родных стенах вовсе отобрали очки у будущего чемпиона «Спартака» — 1:1.

Спустя месяц на тренерском мостике команды состоялась неожиданная рокировка. Полосин из-за проблем с сердцем уступил свой пост Петру Шубину, а в сентябре опытный специалист скончался. Под руководством нового наставника и в память о старом футболисты «Шинника» выдали невероятный финиш и заняли четвёртое место. Ключевая победа была одержана в 27-м туре дома над прямым конкурентом «Локомотивом» — 2:1.

В следующем сезоне ярославцы дебютировали в Кубке Интертото, где прошли финский ТПС, но в памятном противостоянии уступили «Валенсии». А вот в чемпионате дела обстояли куда хуже. Чёрно-синие заняли лишь 14-е место, а в следующем сезоне вовсе покинули Высший дивизион.

Впрочем, в первой половине нулевых «Шинник» вновь заставил говорить о себе всю Россию благодаря грамотной работе Александра Побегалова и Олега Долматова. В 2003-м коллектив даже занял пятое место в чемпионате страны и вновь сыграл в Кубке Интертото, где, правда, выступал дублирующим составом. А в 2004-м команда добралась до полуфинала Кубка России и уступила будущему обладателю трофея «Тереку».

«Амкар» — финал Кубка России с Божовичем и Джикия для сборной

В том же 2004 году в Премьер-лиге дебютировал «Амкар». Пермская команда задержалась в элите на долгих 14 сезонов и написала по-настоящему славную историю. Первых успехов красно-чёрные добились в 2007-м под руководством Рашида Рахимова. Тогда «Амкар» занял высокое восьмое место.

Но зимой тренер отправился на повышение в «Локомотив», и пермские болельщики не без тревоги ждали нового сезона, тем более на смену прежнему рулевому пришёл малоизвестный черногорский наставник Миодраг Божович.

Однако с его кандидатурой клуб полностью угадал. Скромный, но боевитый коллектив под руководством югославского специалиста с ходу начал набирать очки и закрепился в первой тройке. Пока гранды испытывали проблемы различного характера (действующий чемпион «Зенит», например, был занят походом за Кубком УЕФА и перенёс на более поздние сроки целый ряд встреч), «Амкар» уверенно брал своё и к девятому туру выбрался на второе место. Попутно коллектив в финале Кубка страны уступил ЦСКА лишь в серии пенальти.

Второй круг пермякам удался хуже. Они забуксовали и растеряли важные баллы как в поединках с прямыми конкурентами, так и с аутсайдерами. Но две победы подряд на финише сезона всё же позволили «Амкару» опередить «Крылья Советов» с «Зенитом» и занять четвёртое место, а также обеспечить себе первое в истории участие в Лиге Европы.

Правда, в следующем сезоне команде было уже не до еврокубков. Божович перешёл на работу в «Москву», а болгарин Димитар Димитров особых успехов не снискал и после 20-го тура уступил свой пост Рахимову, который спас «Амкар» от вылета из РПЛ. В Лиге Европы пермяки споткнулись на первом же сопернике — английском «Фулхэме». На выезде российский коллектив уступил — 1:3, а дома одержал победу с минимальным счётом.

Больше подобных высот пермяки не достигали. В оставшиеся годы клуб всё больше погружался в пучину финансовых трудностей, а команда из сезона в сезон сражалась за выживание. В конце концов в 2018-м пермяки вынуждены были играть в стыковых матчах с «Тамбовом». Но даже итоговая победа не позволила красно-чёрным спастись от банкротства.

Тем не менее неуступчивый пермский коллектив навсегда останется в истории российского футбола, как и игроки, которые ковали его славу: Георгий Пеев, Константин Зырянов, Константин Парамонов, Алексей Попов и Дмитрий Белоруков. Тем более в последние годы существования «Амкар» подготовил для столичных топ-клубов Георгия Джикию, Александра Селихова и Брайана Идову.