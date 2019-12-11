Рекордсмен по количеству матчей в составе «Амкара» считает российский чемпионат слабым

Алексей Попов, являющийся лидером в истории «Амкара» по количеству проведённых матчей, прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги чемпионов.

«Что-то так много негатива в последнее время в спорте. Думал, порадуюсь за выход «Зенита», поздравлю. Но не судьба. Хотя, конечно, всё понятно. Чемпионат России — ну очень слабый в футбольном плане: мышление, командная игра, интенсивность и тактика. Одни бабки», — цитирует Попова Sport24 со ссылкой на Facebook футболиста.

«Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в шестом туре группового раунда португальской «Бенфике».

Ранее сообщалось, что Александр Медведев заявил, что выступление «Зенита» в ЛЧ закончилось фиаско.