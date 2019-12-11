Медведев — о выступлении «Зенита» в ЛЧ: наша европейская кампания закончилась фиаско

Короткая ссылка
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подвёл итог выступления команды на европейской арене.
Медведев — о выступлении «Зенита» в ЛЧ: наша европейская кампания закончилась фиаско
  • @zenit_spb
  • Twitter

«Сели в лужу. Наша европейская кампания завершилась фиаско. Крах европейских надежд: шесть букв, вторая «и» — фиаско. Благодаря «Лейпцигу» мы за восемь минут до конца игры в Германии выходили в плей-офф Лиги Европы. А в результате, проиграв 0:3 и не забив «Бенфике» ни одного гола, оказались совсем без европейских турниров — это, конечно же, печально. Футбольные боги, видимо, совершенно справедливо сказали, что по такой игре «Зениту» на сегодняшний день нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Это особенно печально с учётом того, что команда демонстрировала хорошую игру, одержала две победы и набрала семь очков. Мы помним, как «Зенит» выходил с шестью очками, а в этот раз с семью не вышел даже на третье место», — цитирует Медведева ТАСС.

Из-за ничьей «Лиона» и «Лейпцига» (2:2), а также поражения от «Бенфики» (0:3) в шестом туре Лиги чемпионов «Зенит» завершил групповой раунд на четвёртом месте и не сумел квалифицироваться в еврокубковую весну.

Ранее Орлов заявил, что «Зенит» играл с отпускным настроением в матче с «Бенфикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить