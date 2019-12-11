Медведев — о выступлении «Зенита» в ЛЧ: наша европейская кампания закончилась фиаско

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подвёл итог выступления команды на европейской арене.

«Сели в лужу. Наша европейская кампания завершилась фиаско. Крах европейских надежд: шесть букв, вторая «и» — фиаско. Благодаря «Лейпцигу» мы за восемь минут до конца игры в Германии выходили в плей-офф Лиги Европы. А в результате, проиграв 0:3 и не забив «Бенфике» ни одного гола, оказались совсем без европейских турниров — это, конечно же, печально. Футбольные боги, видимо, совершенно справедливо сказали, что по такой игре «Зениту» на сегодняшний день нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы. Это особенно печально с учётом того, что команда демонстрировала хорошую игру, одержала две победы и набрала семь очков. Мы помним, как «Зенит» выходил с шестью очками, а в этот раз с семью не вышел даже на третье место», — цитирует Медведева ТАСС.

Из-за ничьей «Лиона» и «Лейпцига» (2:2), а также поражения от «Бенфики» (0:3) в шестом туре Лиги чемпионов «Зенит» завершил групповой раунд на четвёртом месте и не сумел квалифицироваться в еврокубковую весну.

Ранее Орлов заявил, что «Зенит» играл с отпускным настроением в матче с «Бенфикой».