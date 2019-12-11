Орлов считает, что «Зенит» играл с отпускным настроением в матче с «Бенфикой»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался по поводу игры петербургского «Зенита» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:3).

«В декабре, как правило, «Зенит» играет с каким-то отпускным настроением. И здесь возникает вопрос: в чём заключается профессионализм? В параллельной встрече «Лион» уступал «Лейпцигу» — 0:2, но ведь французы вырвали ничью! В результате они в плей-офф Лиги чемпионов. А «Зенит» боролся? Ну нет», — сказал Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Команда сине-бело-голубых до последнего сохраняла шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но из-за результата параллельного матча «Лейпцига» и «Лиона» (2:2) заняла четвёртое место в группе и вылетела из еврокубков.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк объяснил причину поражения «Зенита».