Бородюк объяснил, почему «Зенит» проиграл «Бенфике» в ЛЧ

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Бородюк объяснил причину поражения петербургского «Зенита» от лиссабонской «Бенфики» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Во-первых, Лига чемпионов — это совсем другой уровень. Если в чемпионате России такие моменты с индивидуальными ошибками «Зенит» может спокойно нивелировать, то здесь другие игроки, они использовали эти моменты», — цитирует специалиста ТАСС.

Он отметил, что «Бенфика» использовала все ошибки соперника. Кроме того, по его мнению, на уровне ЛЧ качество игроков должно быть более высоким.

«Во-вторых, у «Зенита» не играли Себастьян Дриусси и Ярослав Ракицкий. Но в любом случае это не оправдывает такое поражение, всё-таки у нас в чемпионате «Зенит» оторвался на десять очков от ближайших преследователей, находился, на мой взгляд, в хорошем физическом состоянии, но в Лиге чемпионов другой уровень», — добавил Бородюк.

Он также считает, что на ход игры повлияло удаление Дугласа Сантоса на 56-й минуте.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу «Бенфики». Таким образом, «Зенит» занял четвёртое место в группе и вылетел из еврокубков.

Ранее Бранислав Иванович заявил, что футболисты «Зенита» не научились на своих ошибках.