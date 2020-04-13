Полумарафон в однушке, высказывание Усика о Крыме и излечение Виалли от рака: околоспортивные события прошедшей недели

Боксёр Александр Усик высказался о принадлежности Крыма, а теннисистка Эжени Бушар согласилась на свидание с поклонником за $4000. Бегунья из Якутии провела полумарафон, не выходя из однокомнатной квартиры, в то время как генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки раскрыла секреты похудения. Бывшему форварду «Ювентуса» Джанлуке Виалли удалось вылечиться от рака. RT — о главных околоспортивных событиях недели.

Спортсменка из Якутии пробежала 21 км в «однушке»

Жительница города Алдан в Якутии Светлана Хамидулина нашла способ продолжать занятия бегом в условиях режима самоизоляции из-за коронавируса. Она сумела пробежать полумарафон в однокомнатной квартире. 38-летняя спортсменка-любительница преодолела дистанцию в 21 км и 97,5 м по скромной жилплощади за 2 часа и 38 минут.

По словам девушки, для этого ей пришлось сделать 1242 круга. Поначалу Хамидулиной мешал кот, но после того, как спортсменка преодолела четверть дистанции, он успокоился. Как призналась рекордсменка, самое сложное в беге по квартире — нагрузка на колени из-за постоянных разворотов и невозможность разогнаться. Первый вираж был из угла кухни в прихожую, следующий — дальше в спальню. Затем маршрут пролегал в обратном направлении.

«Я взяла рулетку, измерила расстояние по квартире — 17 метров получилось. 21 тысячу метров разделила и 100 метров разделила, посмотрела, какое количество я должна пробежать. 500 метров замер делала с часами, проверяла, соответствует ли моим расчётам по часам. Оказалось, правильно. Бежала я по часам, потому что, если считать 1242 раза — можно сбиться, мысли не в том направлении работают в тот момент», — рассказала Хамидулина телеканалу «МИР 24».

Она также призналась, что вдохновил её пример китайского атлета, пробежавшего 42 км вокруг кровати в своей комнате. Другой спортсмен-любитель, из Франции, и вовсе преодолел такую же дистанцию на семиметровом балконе, а затем и 50-километровую.

Бушар согласилась на свидание за $ 4 000

Знаменитая канадская теннисистка Эжени Бушар решила бороться со скукой в самоизоляции посредством романтического свидания в ресторане. О намерении подыскать себе интересного кавалера 26-летняя Бушар объявила в Twitter.

На призыв эффектной блондинки откликнулись десятки мужчин. Канадка устроила кастинг в прямом эфире в Instagram и остановила свой выбор на пользователе по имени Боб. Он не поскупился на комплименты в адрес спортсменки, чем завоевал ответную симпатию. Изначально Боб предложить заплатить за свидание $500. Однако помогавшая Бушар комментатор Элли Лафорс добилась повышения ставки до $3 тыс.

В итоге сумма выросла до $4 тыс. Эти деньги планируется пожертвовать медикам, сражающимся с коронавирусом. По условиям «сделки», Боб должен был захватить на свидание рулон туалетной бумаги, а от Бушар требовалось сделать заказ в ресторане с британским акцентом.

Канделаки раскрыла секреты похудения

Многие в условиях самоизоляции следит за каждой съеденной калорией и очень боится не влезть в штаны после окончания пандемии. Для них генеральный продюсер «Матч ТВ» и убеждённая сторонница здорового образа жизни Тина Канделаки опубликовала десять пагубных привычек для похудения.

На десятое место журналистка определила быстрый приём пиши. Далее в её шкале следуют регулярное употребление спиртных напитков, подбор ЗОЖ-продуктов и курение. Шестую позицию в рейтинге занял недостаток сна. Как объяснила Канделаки подписчикам своего Instagram, человек должен спать не менее восьми часов в сутки.

«Сон влияет на способность утилизировать жиры и растить мышечную массу», — пояснила она.

Кроме того, следует учитывать двигательную активность. В день человек должен делать не менее 10 тыс. шагов, утверждает Канделаки. Важнейшей составляющей процесса похудения Канделаки назвала тренировки. На её взгляд, занятия аэробикой создают предпосылки для дополнительного жиросжигания, а во время силовых тренировок растут мышцы.

Топ-3 открывает недостаточное потребление фруктов и овощей, которые, если верить продюсеру, необходимо поглощать в немалом количестве. Кроме того, не следует игнорировать замеры состава тела, в том числе веса. Самой же главной пагубной привычной Канделаки считает незнание своей потребности в энергии и отказ от питания с учётом этой потребности.

Шлеменко пожаловался на хамство в аптеках

Прославленный российский боец ММА Александр Шлеменко тоже решил не оставаться в стороне в сложное время. Он «записался» в волонтёры и ездит по аптекам, откуда привозит лекарства нуждающимся больным, которые не могут выйти из дома. В прежних интервью Шлеменко не раз подробно рассказывал о суровых нравах своего Омска, высоком уровне уличной преступности и других социальных проблемах. Кое-что из сказанного нашло своё подтверждение в видеоролике, выложенном спортсменом в Instagram. Шлеменко пожаловался на неподобающее отношение сразу в нескольких омских аптеках.

«А вы часто сталкиваетесь с хамством?» — подписал Александр свой пост.

Согласно его заявлению, сотрудники аптек пытались создать проблемы волонтёрам и задерживали выдачу препаратов по рецептам.

«Нам откровенно нагрубили и специально задержали получение лекарств. В такое непростое время мы должны объединяться и помогать друг другу, но, к сожалению, многие этого не понимают», — посетовал Шлеменко, после чего записал обращение к россиянам с призывом быть добрее и отзывчивее.

Зулузиньо и Пельмень устроили соревнование по пощёчинам

Коллега Шлеменко и бывший соперник Фёдора Емельяненко бразильский боец смешанных единоборств Зулузиньо пренебрёг самоизоляцией и сразился с чемпионом по пощёчинам из России Василием Камоцким по прозвищу Пельмень. Противники нанесли друг другу по пять ударов раскрытой ладонью, и оба остались стоять на ногах. Заработав по 75 тыс. рублей, они, как показалось, ничуть не смутились нарушению запрета на проведение массовых мероприятий.

Усик высказался о Крыме и друзьях из России

Украинскому боксёру Александру Усику на минувшей неделе вновь пришлось отвечать на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в Крыму. Спортсмен известен своей особой позицией: он отказывается от прямого ответа, находя альтернативы, такие как: «Крым — божий».

«Я езжу в Крым, когда у меня получается. У меня сестра там живёт, кумовья живут. Мы бросили своих граждан на произвол судьбы. Мы просто забыли. Мы кричим: «Территория! Чей Крым, чей Крым?» Я вам скажу: «Да, хрен с тобой, Крым. Люди, которые там, — это и есть Крым», — сказал Усик «Эху Киева».

Боксёр также рассказал о большом количестве друзей и знакомых в России, с которыми он продолжает общаться. Усик не сомневается, что «они не виноваты в том, что произошло».

«Что наши царьки, которые наверху, там чего-то не поделили. То, что происходит, настоящая жестянка. Пройдёт большое количество времени, а дай бог, чтобы прошло мало, мы будем вспоминать и будем говорить: «Представляешь, как мы могли это допустить, чтобы такое произошло?» А такое на самом деле будет», — резюмировал чемпион мира.

Скончалась 110-летняя парашютистка

На прошедшей неделе мировой спорт понёс невосполнимую утрату. В возрасте 110 лет ушла из жизни рекордсменка по прыжкам с парашютом Айя Жемак Мендес, которую все знали просто как бабушку Айю.

31 марта пожилая бразильянка попала в больницу с переломом бедренной кости, и уже не смогла оправиться от этой травмы. Айя получила известность в 2015 году, когда в возрасте 105 лет вошла в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая женщина, прыгнувшая с парашютом.

Это был её шестой прыжок. А впервые она исполнила свою мечту в 2009-м, приурочив прыжок с высоты 2438 метров к 100-летнему юбилею. Случилось это в Макапе, где Айя проживала с 1959 года, и произвело в городе большой фурор. В течение четырёх часов перед прыжком старушка шутила, вспоминала истории из своей жизни и заверяла многочисленных родственников и друзей, которые пришли поддержать её, что она счастлива и совсем не боится прыгать с парашютом.

Первый в истории прыжок с парашютом из самолёта совершил в 1912-м американски капитан Альберт Берри, когда Айе было два с половиной года.

Виалли вылечился от рака

Знаменитый в прошлом итальянский футболист Джанлука Виалли объявил о победе над раком поджелудочной железы. После того, как ему поставили страшный диагноз, бывший форвард «Ювентуса» и «Челси» провёл 17-месячный курс химиотерапии. По словам Виалли, выдержать это было тяжело как физически, так и морально. Однако последние анализы не показали признаков болезни, и теперь он счастлив.

«Быть опять здоровым — это снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, больше не рисовать брови карандашом», — констатировал он.

Виалли также выразил соболезнования тем, чьи близкие умерли из-за коронавируса.

«Я думаю о людях, которые умерли в одиночестве, о похоронах, которые не удалось провести, об их близких, которые вынуждены сидеть дома. Ужасные страдания, которые оставят огромные шрамы. Жизнь каждого из нас, к сожалению, изменится», — резюмировал футболист.