Усик об отношениях россиян и украинцев: никто не виноват, что наши царьки чего-то не поделили

Украинский боксёр Александр Усик высказал свою точку зрения по поводу отношений между своими соотечественниками и россиянами.

«У меня очень много знакомых, друзей в России, я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло. Что наши царьки, которые наверху, там чего-то не поделили. То, что происходит, настоящая жестянка. Пройдёт большое количество времени, а дай бог, чтобы прошло мало, мы будем вспоминать и будем говорить: «Представляешь, как мы могли это допустить, чтобы такое произошло?» А такое на самом деле будет», — заявил спортсмен «Эху Киева».

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по борьбе Власов рассказал, как Нурмагомедов приглашал его в UFC.