Олимпийский чемпион по борьбе Власов рассказал, как Нурмагомедов приглашал его в UFC

Россиянин Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, рассказал, что действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов предлагал ему подписать контракт с промоушеном.

«У меня был разговор с Нурмагомедовым. Он говорит: «Сейчас у олимпийских чемпионов есть возможность подписать контракт с UFC сразу на пять поединков, давай — третью Олимпиаду выиграешь, и бой организуем, заработаешь много денег». Я ответил: «Посмотрим». Но, честно говоря, пока серьёзно об этом не думал. Очень много сил и нервов отнимает олимпийский цикл. Поэтому все мои мысли, амбиции и желания в настоящий момент связаны с третьей олимпийской медалью», — цитирует Власова ТАСС.

Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020-го на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее узбекский боец UFC заявил, что Нурмагомедов взял бы верх над Фергюсоном.