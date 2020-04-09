Олимпийский чемпион по борьбе Власов рассказал, как Нурмагомедов приглашал его в UFC

Короткая ссылка
Россиянин Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, рассказал, что действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов предлагал ему подписать контракт с промоушеном.
Олимпийский чемпион по борьбе Власов рассказал, как Нурмагомедов приглашал его в UFC
  • AFP

«У меня был разговор с Нурмагомедовым. Он говорит: «Сейчас у олимпийских чемпионов есть возможность подписать контракт с UFC сразу на пять поединков, давай — третью Олимпиаду выиграешь, и бой организуем, заработаешь много денег». Я ответил: «Посмотрим». Но, честно говоря, пока серьёзно об этом не думал. Очень много сил и нервов отнимает олимпийский цикл. Поэтому все мои мысли, амбиции и желания в настоящий момент связаны с третьей олимпийской медалью», — цитирует Власова ТАСС. 

Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020-го на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее узбекский боец UFC заявил, что Нурмагомедов взял бы верх над Фергюсоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить