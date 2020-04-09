Олимпийский чемпион по борьбе Власов рассказал, как Нурмагомедов приглашал его в UFC
- AFP
«У меня был разговор с Нурмагомедовым. Он говорит: «Сейчас у олимпийских чемпионов есть возможность подписать контракт с UFC сразу на пять поединков, давай — третью Олимпиаду выиграешь, и бой организуем, заработаешь много денег». Я ответил: «Посмотрим». Но, честно говоря, пока серьёзно об этом не думал. Очень много сил и нервов отнимает олимпийский цикл. Поэтому все мои мысли, амбиции и желания в настоящий момент связаны с третьей олимпийской медалью», — цитирует Власова ТАСС.
Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020-го на 2021 год в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее узбекский боец UFC заявил, что Нурмагомедов взял бы верх над Фергюсоном.