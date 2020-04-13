ESPN: НБА разрабатывает 25-дневный план возобновления сезона

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) готовит 25-дневный план по возобновлению сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает ESPN, первые 11 дней команды будут проводить индивидуальные тренировки, а 14 дней отводится на тренировочные лагеря, которые откроются только после того, как будет получено разрешение на проведение игр 5х5 от органов здравоохранения.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее Руди Гобер рассказал, что получал угрозы после того, как заразился коронавирусом.