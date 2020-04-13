Баскетболист «Юты» Гобер получал угрозы после того, как заразился коронавирусом

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Руди Гобер рассказал, что стал получать угрозы после своего заражения коронавирусом.

«Мне поступали смертельные угрозы. Я был на передовой всего этого, мне много чего поступало, но в то же время я был счастлив, что, возможно, смог спасти тысячи и тысячи жизней и защитить многих людей от заражения», — приводит слова Гобера The Salt Lake Tribune.

Он отметил, что комиссар НБА Адам Сильвер отлично поработал, сразу приостановив чемпионат.

«Когда мы оглянемся на это через 20 лет, мы будем очень рады, что это произошло», — добавил французский баскетболист.

Гобер стал первым игроком лиги, у которого был подтверждён коронавирус. Незадолго до этого он достаточно жёстко шутил по поводу данного заболевания, а на одной из пресс-конференций в ответ на вопрос по поводу коронавируса он посмеялся и демонстративно потрогал все микрофоны на столе. Позднее он извинился за такое поведение.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что НБА и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на контракты.