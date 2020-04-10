СМИ: НБА и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на контракты

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на подписание контрактов на неопределённый срок из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса.
СМИ: НБА и профсоюз игроков договорились о продлении моратория на контракты
  • Reuters

Об этом сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания в своём Twitter.

Мораторий был введён 12 марта и действовал до 10 апреля. Данная договорённость подразумевает, что в период её действия запрещены обмены, подписания свободных агентов и игроков на десятидневные контракты, а также не действуют опции игроков и клубов по контрактам.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что агент Алексея Шведа не исключил возвращения россиянина в НБА.

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