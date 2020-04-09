Агент Шведа не исключил возвращения россиянина в НБА

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Агент защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа Обрад Фимич допустил возможность возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
Агент Шведа не исключил возвращения россиянина в НБА
  • РИА Новости

«Клубы НБА проявляют к нему интерес каждый год. Я не исключаю, что в случае досрочного завершения Евролиги и продления текущего сезона в НБА Швед может оказаться в одном из клубов, претендующих на Кубок Ларри О'Брайена», — цитируют Фимича «Известия».

Алексей Швед играл в НБА с 2012 по 2015 год. Он выступал за четыре клуба: «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». В 2013 году россиянин принял участие в Матче восходящих звёзд НБА.

Ранее президент ПБК ЦСКА высказался о возможной доигровке сезона Евролиги в Москве.

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