Президент ПБК ЦСКА высказался о возможной доигровке сезона Евролиги в Москве

Президент московского баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал информацию о возможном проведении в Москве всех оставшихся матчей Евролиги.

«Понятно, что сейчас есть некий дефицит, некий вакуум информации, поэтому любая глупость мгновенно тиражируется, обрастает подробностями. Применительно к этой новости о возможности того, что сезон Евролиги будет доигран в Москве, — это просто был неточный перевод слов одного из руководителей Евролиги и ничего более. К этой информации всерьёз относиться совершенно не стоит», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее сообщалось, что Москва может принять оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги.