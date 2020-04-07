Президент ПБК ЦСКА высказался о возможной доигровке сезона Евролиги в Москве

Короткая ссылка
Президент московского баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал информацию о возможном проведении в Москве всех оставшихся матчей Евролиги.
Президент ПБК ЦСКА высказался о возможной доигровке сезона Евролиги в Москве
  • © cskabasket.com

«Понятно, что сейчас есть некий дефицит, некий вакуум информации, поэтому любая глупость мгновенно тиражируется, обрастает подробностями. Применительно к этой новости о возможности того, что сезон Евролиги будет доигран в Москве, — это просто был неточный перевод слов одного из руководителей Евролиги и ничего более. К этой информации всерьёз относиться совершенно не стоит», — приводит слова Ватутина пресс-служба ЦСКА.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих 78 матчей.

Ранее сообщалось, что Москва может принять оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить