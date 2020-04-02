Москва может принять оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги

Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает вариант проведения всех матчей оставшейся части турнира в одном городе.

По словам исполнительного директора Евролиги Эдварда Скотта, которые передаёт El Pais, возможными вариантами для проведения оставшихся игр являются Стамбул, Афины и Москва. При этом не исключён вариант проведения игр при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих в себя 78 матчей.

Ранее сообщалось, что НБА рассматривает возможность завершения сезона в Лас-Вегасе.