Москва может принять оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги
- РИА Новости
По словам исполнительного директора Евролиги Эдварда Скотта, которые передаёт El Pais, возможными вариантами для проведения оставшихся игр являются Стамбул, Афины и Москва. При этом не исключён вариант проведения игр при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих в себя 78 матчей.
Ранее сообщалось, что НБА рассматривает возможность завершения сезона в Лас-Вегасе.