Москва может принять оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги

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Руководство баскетбольной Евролиги рассматривает вариант проведения всех матчей оставшейся части турнира в одном городе.
Москва может принять оставшиеся матчи баскетбольной Евролиги
  • РИА Новости

По словам исполнительного директора Евролиги Эдварда Скотта, которые передаёт El Pais, возможными вариантами для проведения оставшихся игр являются Стамбул, Афины и Москва. При этом не исключён вариант проведения игр при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат Евролиги был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса. До его завершения оставалось провести пять туров, включающих в себя 78 матчей.

Ранее сообщалось, что НБА рассматривает возможность завершения сезона в Лас-Вегасе.

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