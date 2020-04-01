НБА рассматривает возможность завершения сезона в Лас-Вегасе

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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рассматривает возможность проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в Лас-Вегасе.
НБА рассматривает возможность завершения сезона в Лас-Вегасе
  • Reuters

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, НБА обсуждает вариант, при котором все команды лиги соберутся в одном месте, где введён карантин, чтобы доиграть сезон, и в качестве такого места руководство рассматривает Лас-Вегас.

Он отметил, что лига прорабатывает множество различных сценариев, большинство из которых предполагает проведение матчей без зрителей.

Сезон НБА, как и большинство спортивных соревнований в мире, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Команды успели сыграть 63—67 из 82 запланированных матчей регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что игроки клубов НБА могут потерять до 25% зарплаты в случае отмены сезона.

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