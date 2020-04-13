Ласицкене о коронавирусе на базе в Новогорске: было ощущение, что не стоит ехать туда

Короткая ссылка
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о ситуации с выявлением случаев заражения коронавирусом на тренировочной базе «Новогорск».
Ласицкене о коронавирусе на базе в Новогорске: было ощущение, что не стоит ехать туда
  • Reuters

«Предлагали ли заниматься в Новогорске? Юрий Борзаковский звонил моему тренеру ещё до того, как было принято решение о закрытии всех федеральных баз, но мы отказались», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Она отметила, что уже несколько лет не посещает общие сборы, поскольку ей так удобнее.

«Когда нам предлагали вариант с Новогорском, уже тогда у нас было ощущение, что не стоит ехать туда, где много людей. А потом началась эта история, когда всех спортсменов попросили с баз, но некоторых перевезли из других мест в Новогорск и разрешили там остаться... С уважением отношусь ко всем, но, если принято решение закрыть базы, оно должно быть единым для всех. А тут получилось как-то странно по отношению ко многим видам спорта», — добавила легкоатлетка.

В начале апреля на базе «Новогорск» было выявлено два случая заражения коронавирусом, инфекция была обнаружена у гимнаста Сергея Найдина и тренера национальной команды по спортивной гимнастке Андрея Родионенко.

Ранее Ласицкене рассказала о своих тренировках во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить