Ласицкене о коронавирусе на базе в Новогорске: было ощущение, что не стоит ехать туда

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о ситуации с выявлением случаев заражения коронавирусом на тренировочной базе «Новогорск».

«Предлагали ли заниматься в Новогорске? Юрий Борзаковский звонил моему тренеру ещё до того, как было принято решение о закрытии всех федеральных баз, но мы отказались», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Она отметила, что уже несколько лет не посещает общие сборы, поскольку ей так удобнее.

«Когда нам предлагали вариант с Новогорском, уже тогда у нас было ощущение, что не стоит ехать туда, где много людей. А потом началась эта история, когда всех спортсменов попросили с баз, но некоторых перевезли из других мест в Новогорск и разрешили там остаться... С уважением отношусь ко всем, но, если принято решение закрыть базы, оно должно быть единым для всех. А тут получилось как-то странно по отношению ко многим видам спорта», — добавила легкоатлетка.

В начале апреля на базе «Новогорск» было выявлено два случая заражения коронавирусом, инфекция была обнаружена у гимнаста Сергея Найдина и тренера национальной команды по спортивной гимнастке Андрея Родионенко.

Ранее Ласицкене рассказала о своих тренировках во время карантина из-за пандемии коронавируса.