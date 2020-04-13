Ласицкене о тренировках дома: соседям снизу я не завидую

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих тренировках во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Ласицкене о тренировках дома: соседям снизу я не завидую
  • Reuters

«Геннадий Гарикович составил план домашних тренировок, и я ему следую. Выкручиваемся, как можем. Используем пятилитровую бутылку воды в качестве блина от штанги и так далее. Если честно, нашим соседям снизу я не завидую», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Она также объяснила, что от изначального плана провести тренировочный сбор в Прохладном пришлось отказаться из-за введения карантина и ограничения на перемещения.

«В итоге мы с моим тренером решили исключить любые риски, связанные с перелётом, и оставили всё как есть», — отметила спортсменка.

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