Ласицкене о тренировках дома: соседям снизу я не завидую

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих тренировках во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Геннадий Гарикович составил план домашних тренировок, и я ему следую. Выкручиваемся, как можем. Используем пятилитровую бутылку воды в качестве блина от штанги и так далее. Если честно, нашим соседям снизу я не завидую», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Она также объяснила, что от изначального плана провести тренировочный сбор в Прохладном пришлось отказаться из-за введения карантина и ограничения на перемещения.

«В итоге мы с моим тренером решили исключить любые риски, связанные с перелётом, и оставили всё как есть», — отметила спортсменка.

Ранее Дарья Клишина назвала плачевной ситуацию с коронавирусом в США.