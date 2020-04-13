Ласицкене о тренировках дома: соседям снизу я не завидую
- Reuters
«Геннадий Гарикович составил план домашних тренировок, и я ему следую. Выкручиваемся, как можем. Используем пятилитровую бутылку воды в качестве блина от штанги и так далее. Если честно, нашим соседям снизу я не завидую», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.
Она также объяснила, что от изначального плана провести тренировочный сбор в Прохладном пришлось отказаться из-за введения карантина и ограничения на перемещения.
«В итоге мы с моим тренером решили исключить любые риски, связанные с перелётом, и оставили всё как есть», — отметила спортсменка.
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