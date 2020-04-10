Легкоатлетка Клишина назвала плачевной ситуацию с коронавирусом в США

Серебряная призёрка чемпионата Европы 2017 года по лёгкой атлетике в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина рассказала о ситуации с пандемией коронавируса в США.

«Ситуация в Америке в связи с коронавирусом зависит от штата. В каждом штате немножко разные правила. Например, в Атланте мы официально имеем право выходить на улицу, но при этом всем советуют для безопасности оставаться дома», — сказала российская спортсменка в эфире подкаста Sportrecs.

По её словам, предполагается, что пик заражений в Штатах придётся на конец апреля. Также она считает ужасной ситуацию в Нью-Йорке.

«Честно говоря, ситуация очень плачевная. То, что в России ввели жёсткий карантин, несмотря на то что в России не так много случаев заболевания коронавирусом, как в других странах, — это самое логичное и правильное решение, чтобы предотвратить этот ужас, который происходит сейчас в Америке», — добавила Клишина.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных и культурных мероприятий в мире было отложено или отменено. На 10 апреля в США зафиксировано более 465 тыс. случаев заражения, более 16 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин поработал курьером для двух категорий болельщиков «Зенита» во время пандемии.