Аршавин поработал курьером для двух категорий болельщиков «Зенита» во время пандемии
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Как сообщает пресс-служба «Зенита», Аршавин выступил в роли курьера 10 апреля, бесплатно доставив продукты болельщикам старше 65 лет и маломобильным группам населения.
«Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», — говорится в сообщении в Twitter «Зенита».
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных и культурных мероприятий в мире было отложено или отменено.
Ранее министр спорта России выразил мнение, что в реалиях эпидемии коронавируса надо завершить все конфликты.