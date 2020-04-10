Аршавин поработал курьером для двух категорий болельщиков «Зенита» во время пандемии

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поработал курьером в рамках социального проекта «Вместе победим!», направленный на поддержку двух категорий владельцев сезонных абонементов клуба во время пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», Аршавин выступил в роли курьера 10 апреля, бесплатно доставив продукты болельщикам старше 65 лет и маломобильным группам населения.

«Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», — говорится в сообщении в Twitter «Зенита».

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных и культурных мероприятий в мире было отложено или отменено.

Ранее министр спорта России выразил мнение, что в реалиях эпидемии коронавируса надо завершить все конфликты.