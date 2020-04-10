Министр спорта считает, что в реалиях эпидемии коронавируса надо завершить все конфликты
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- РИА Новости
«Надеюсь, что участники процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS), а это Олимпийский комитет России, ПКР и МОК, РУСАДА, WADA, поймут необходимость в этих условиях ещё большей консолидации, нахождения решений, которые не привели бы к разрушению олимпийского движения. Мы в этот период показываем международному сообществу готовность консолидироваться, проводить соревнования на территории России», — цитирует Матыцина РИА Новости.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных и культурных мероприятий в мире было отложено или отменено.
Ранее Матыцин выразил надежду на солидарность спортивного мира в условиях пандемии.