Матыцин надеется на солидарность спортивного мира в условиях пандемии

Министр спорта России Олег Матыцин рассчитывает на солидарность спортивного мира в условиях эпидемии коронавируса.

«Очень надеюсь на солидарность международного спортивного сообщества в ситуации с коронавирусом, мы готовы протягивать руку помощи в этой ситуации», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По его словам, главной задачей для Минспорта в нынешней ситуации является сохранение здоровья спортсменов и детей. Кроме того, он подчеркнул необходимость поддержки тренеров.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных и культурных мероприятий в мире были отложены или отменены.

Ранее боец MMA Фрэнсис Нганну поблагодарил Дану Уайта за старание провести UFC 249, несмотря на коронавирус.