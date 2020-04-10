Боец MMA Нганну поблагодарил Уайта за старание провести UFC 249, несмотря на коронавирус

Камерунский боец смешанного стиля Фрэнсис Нганну поблагодарил президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта за старание провести турнир UFC 249, несмотря на пандемию.

«Турнир 18 апреля не состоится, но всё в порядке. Лично я счастлив и горжусь приверженностью UFC и Даны Уайта. Спасибо, что так старались», — написал Нганну в своём Instagram.

Изначально турнир UFC 249 планировалось провести 18 апреля в Нью-Йорке, а главным событием должен был стать титульный бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Тем не менее из-за карантина в Нью-Йорке турнир перенесли в другое место, которое не называлось до последнего. 1 апреля Нурмагомедов снялся с боя из-за невозможности вылета из России, а 6 апреля глава UFC Дана Уайт назвал Джастина Гэтжи соперником Фергюсона на турнир.

10 апреля UFC объявила об отмене турнира из-за просьбы ESPN в связи с коронавирусом.

Ранее Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, с иронией отреагировал на отмену турнира UFC 249.