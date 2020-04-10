Боец MMA Нганну поблагодарил Уайта за старание провести UFC 249, несмотря на коронавирус
- Reuters
«Турнир 18 апреля не состоится, но всё в порядке. Лично я счастлив и горжусь приверженностью UFC и Даны Уайта. Спасибо, что так старались», — написал Нганну в своём Instagram.
Изначально турнир UFC 249 планировалось провести 18 апреля в Нью-Йорке, а главным событием должен был стать титульный бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.
Тем не менее из-за карантина в Нью-Йорке турнир перенесли в другое место, которое не называлось до последнего. 1 апреля Нурмагомедов снялся с боя из-за невозможности вылета из России, а 6 апреля глава UFC Дана Уайт назвал Джастина Гэтжи соперником Фергюсона на турнир.
10 апреля UFC объявила об отмене турнира из-за просьбы ESPN в связи с коронавирусом.
Ранее Ризван Магомедов, менеджер Хабиба Нурмагомедова, с иронией отреагировал на отмену турнира UFC 249.