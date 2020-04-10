Менеджер Нурмагомедова об отмене UFC 249: как найдёте рейс, не забудьте набрать Путину

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, с иронией отреагировал на отмену турнира UFC 249.

«Куда сейчас лететь нужно? Как найдёте рейс, не забудьте набрать Путину», — написал Магомедов в сториз в своём Instagram.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее чемпионка Bellator раскритиковала UFC за ситуацию с отменой турнира и Фергюсоном.