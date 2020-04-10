Чемпионка Bellator раскритиковала UFC за ситуацию с отменой турнира и Фергюсоном

Чемпионка Bellator в полулёгком женском дивизионе бразильянка Кристиана Жустино раскритиковала Абсолютный бойцовский чемпионат за то, что американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон узнал из прессы об отмене турнира UFC 249, на котором должен был выступать в главном событии вечера.

«Я вижу, в чём наибольшая разница между работой с Bellator и UFC: изменение культуры. Тони Фергюсон заслуживал того, чтобы узнать об отмене до того, как это узнают СМИ», — написала Жустино в своём Twitter.

1 апреля Хабиб Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что шансы на проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона возросли.