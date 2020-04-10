Чемпионка Bellator раскритиковала UFC за ситуацию с отменой турнира и Фергюсоном
- Reuters
«Я вижу, в чём наибольшая разница между работой с Bellator и UFC: изменение культуры. Тони Фергюсон заслуживал того, чтобы узнать об отмене до того, как это узнают СМИ», — написала Жустино в своём Twitter.
1 апреля Хабиб Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.
6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.
Ранее Александр Шлеменко выразил мнение, что шансы на проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона возросли.