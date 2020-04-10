Шлеменко считает, что шансы на проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона возросли

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко считает, что после отмены турнира UFC 249 шансы на проведение титульного поединка между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном возросли.

«Увидим ли мы когда-нибудь бой Хабиба и Фергюсона? Теперь шансы увидеть именно этой бой, а не бой с Гэтжи возрастают. Я думаю, скоро мы увидим то, чего все ждём», — цитирует Шлеменко Sport24.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее Шлеменко прокомментировал отмену турнира UFC 249.