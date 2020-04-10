Шлеменко об отмене UFC 249: Нурмагомедов понимал, что турнир не состоится

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал отмену турнира UFC 249.

«Отмена для меня ожидаема. Давайте честно: гораздо сложнее было его сохранить, чем отменить, что в итоге и получилось», — цитирует экс-чемпиона Bellator в среднем весе Sport24.

Он отметил, что организаторы сделали всё возможное для проведения турнира, но теперь в UFC понесут убытки.

«Хабиб поступил умнее всех? Можно и так сказать. Думаю, он понимал, что ничего не состоится. Не то что Хабиб что-то знал заранее, что у него был инсайд. Просто он не стал рисковать своим поясом», — заявил Шлеменко.

По его мнению, чемпион UFC в лёгком весе изначально поступил правильно, снявшись с турнира, так как ему ещё предстояло заняться сгонкой веса.

1 апреля Нурмагомедов объявил, что титульный поединок с Фергюсоном, который должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке в рамках главного события турнира UFC 249, отменён, поскольку он не может улететь из России в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

6 апреля президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Нурмагомедов не сможет принять участие в турнире. Позже он объявил, что россиянина в бою с Фергюсоном заменит Джастин Гэтжи. Тем не менее 10 апреля в UFC объявили об отмене турнира из-за коронавируса.

Ранее NYT сообщила подробности отмены турнира UFC 249.