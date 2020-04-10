NYT сообщила подробности отмены турнира UFC 249

Стало известно, кто стал инициатором отмены турнира UFC 249, который должен был состояться 18 апреля на территории индейской резервации в США.

Как сообщает газета The New York Times, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к компании Disney, которой принадлежит телеканал ESPN, с просьбой отменить проведение мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

ESPN же владеет правами на трансляцию турниров Абсолютного бойцовского чемпионата.

Изначально турнир UFC 249 планировалось провести 18 апреля в Нью-Йорке, а главным событием должен был стать титульный бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Тем не менее из-за карантина в Нью-Йорке турнир перенесли в другое место, которое не называлось до последнего. 1 апреля Нурмагомедов снялся с боя из-за невозможности вылета из России, а 6 апреля глава UFC Дана Уайт назвал Джастина Гэтжи соперником Фергюсона на турнир.

10 апреля UFC объявила об отмене турнира из-за просьбы ESPN.

Ранее сообщалось, что Фергюсон узнал об отмене турнира UFC 249 во время интервью.