NYT сообщила подробности отмены турнира UFC 249

Короткая ссылка
Стало известно, кто стал инициатором отмены турнира UFC 249, который должен был состояться 18 апреля на территории индейской резервации в США.
NYT сообщила подробности отмены турнира UFC 249
  • Reuters

Как сообщает газета The New York Times, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к компании Disney, которой принадлежит телеканал ESPN, с просьбой отменить проведение мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

ESPN же владеет правами на трансляцию турниров Абсолютного бойцовского чемпионата.

Изначально турнир UFC 249 планировалось провести 18 апреля в Нью-Йорке, а главным событием должен был стать титульный бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном.

Тем не менее из-за карантина в Нью-Йорке турнир перенесли в другое место, которое не называлось до последнего. 1 апреля Нурмагомедов снялся с боя из-за невозможности вылета из России, а 6 апреля глава UFC Дана Уайт назвал Джастина Гэтжи соперником Фергюсона на турнир. 

10 апреля UFC объявила об отмене турнира из-за просьбы ESPN.

Ранее сообщалось, что Фергюсон узнал об отмене турнира UFC 249 во время интервью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить