Шлеменко рассказал о хамском поведении сотрудников аптек

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, который во время эпидемии коронавируса занимается доставкой лекарств нуждающимся жителям Омска, рассказал о хамском поведении сотрудников государственных аптек.
Шлеменко рассказал о хамском поведении сотрудников аптек
  • © Пресс-служба RCC

«Люди, будьте добрее друг к другу. Попробовав себя в роли волонтёров, мы столкнулись с хамским и недопустимым отношением сотрудников госаптек к людям, получающим льготные препараты, хотя категория этих граждан одна из самых незащищённых и требующих нашей поддержки», — написал Шлеменко в своём Instagram, опубликовав также видео.

Он отметил, что недавно ему нагрубили в двух аптеках. Кроме того, по его словам, сотрудники специально задержали получение лекарств. Шлеменко также подчеркнул, что в непростое время людям стоит объединиться, а не наоборот.

«К сожалению, многие этого не понимают», — добавил Шлеменко.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал правильным введение штрафов за нарушение карантина.

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