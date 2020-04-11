Булыкин считает правильным введение штрафов за нарушение карантина

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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил решение ввести штрафы за нарушение карантина в связи с коронавирусом.
Булыкин считает правильным введение штрафов за нарушение карантина
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Наши власти делают всё возможное, чтобы люди поняли: наступают тяжёлые времена. Штрафы и пропуска наконец-то будут пугать людей, тем более что полиции разрешили штрафовать», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он отметил, что государство понадеялось на ответственность людей, но у многих, по его мнению, просто нет этого качества.

«Сейчас людей будут наказывать, всё будет строже, это правильно. Так что рекомендую всем оставаться дома, тогда мы быстрее победим эту заразу», — добавил Булыкин.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Ранее теннисист Евгений Кафельников негативно высказался о введении пропускного режима в Москве.

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