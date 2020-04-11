Кафельников негативно высказался о введении пропускного режима в Москве

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на введение пропускного режима в Москве в связи с карантином из-за коронавируса.
Кафельников негативно высказался о введении пропускного режима в Москве
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Если вы готовы нацепить на себя электронный ошейник, то я никогда свою свободу не отдам никому», — написал Кафельников в своём Twitter.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима с 13 апреля.

Ранее заразившийся COVID-19 российский тренер по боксу рассказал о своём выздоровлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить