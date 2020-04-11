Кафельников негативно высказался о введении пропускного режима в Москве

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на введение пропускного режима в Москве в связи с карантином из-за коронавируса.

«Если вы готовы нацепить на себя электронный ошейник, то я никогда свою свободу не отдам никому», — написал Кафельников в своём Twitter.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима с 13 апреля.

Ранее заразившийся COVID-19 российский тренер по боксу рассказал о своём выздоровлении.