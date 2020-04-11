Кафельников негативно высказался о введении пропускного режима в Москве
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- РИА Новости
«Если вы готовы нацепить на себя электронный ошейник, то я никогда свою свободу не отдам никому», — написал Кафельников в своём Twitter.
11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима с 13 апреля.
Ранее заразившийся COVID-19 российский тренер по боксу рассказал о своём выздоровлении.