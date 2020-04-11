Заразившийся COVID-19 российский тренер по боксу рассказал о своём выздоровлении

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Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, заявил, что выздоровел.
Заразившийся COVID-19 российский тренер по боксу рассказал о своём выздоровлении
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Сдал тест, чувствую себя отлично. Вызов специалистов для сдачи теста был основан на том, что чувствую себя хорошо, выздоровел. Дома делаю зарядку, тренируюсь, жду официальной выписки», — цитирует Кадушина ТАСС.

У Кадушина был обнаружен коронавирус после возвращения с олимпийского отборочного турнира в Лондоне.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о том, как проходит карантин у девушек.

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