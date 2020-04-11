Заразившийся COVID-19 российский тренер по боксу рассказал о своём выздоровлении

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, заявил, что выздоровел.

«Сдал тест, чувствую себя отлично. Вызов специалистов для сдачи теста был основан на том, что чувствую себя хорошо, выздоровел. Дома делаю зарядку, тренируюсь, жду официальной выписки», — цитирует Кадушина ТАСС.

У Кадушина был обнаружен коронавирус после возвращения с олимпийского отборочного турнира в Лондоне.

11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. После этого многие спортивные и культурные мероприятия были перенесены или отменены.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила о том, как проходит карантин у девушек.