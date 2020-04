Общение с питомцами, штраф за пересечение границы и очередные челленджи: как спортсмены убивают время на карантине

Теннисистка Кирстен Флипкенс случайно пересекла границу c Нидерландами во время прогулки на велосипеде. В семье гимнастов Никиты Нагорного и Дарьи Спиридоновой появился новый питомец. А легкоатлетка Дарья Клишина и боец смешанных единоборств Сергей Харитонов запустили два новых челленджа. Чем ещё занимаются спортсмены на карантине — в материале RT.

Тренировки с детьми и питомцами

Спортсмены по всему миру вместе с семьями и ближайшим окружением своим примером продолжают показывать, как важно сохранять форму в самоизоляции. Они записывают мотивирующие ролики и делятся ими с подписчиками в социальных сетях. Однако далеко не всегда всё идёт по намеченному плану.

Девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес пыталась записать одну из своих тренировок на камеру, но ей помешала двухлетняя дочь. Сначала Алана-Мартина спокойно сидела в углу и пыталась накраситься, но затем решила прогуляться по комнате и задела камеру, заставив маму прервать занятие.

В настоящий момент Роналду с семьёй находится в Португалии. В начале мая португалец должен был вернуться в Италию и возобновить тренировки с одноклубниками по «Ювентусу», однако заявление правительства Италии о продлении запрета на групповые занятия до 18 мая, скорее всего, вынудит его остаться дома.

Теннисистке Анастасии Потаповой удалось завершить свои упражнения без чьего-либо вмешательства. Она выполнила на скорость упражнение на пресс, а затем встала в планку, посоветовав подписчикам заканчивать неделю именно таким образом. «И вином», — моментально отреагировал на пост 84-й ракетки мира австралиец Ник Кирьос, ныне встречающийся с другой россиянкой, Анной Калинской.

За время карантина спортсмены были вынуждены проводить тренировки в самых неожиданных местах: от собственного балкона до подземного гаража. Однако всех переплюнула двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Экс-спортсменка опубликовала фотографию, на которой она работает с лопатой в теплице, а затем там же демонстрирует отличную растяжку, которой вполне могут позавидовать даже некоторые действующие гимнастки.

Многим атлетам пережить самоизоляцию помогают домашние питомцы. Более того, животные активно участвуют в занятиях, не давая хозяевам растерять свои навыки в отсутствие соревновательной практики. Своего нового партнёра болельщикам представил вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме. В комментариях некоторые подписчики заметили внешнее сходство между хозяином и щенком по кличке Жора.

Но порой питомцы не помогают, а, напротив, мешают своим владельцам. Футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова пыталась делать выпады и отжимания. Её собака явно не оценила стараний хозяйки, так как хотела поиграть.

Время с семьёй

Новый питомец появился в доме гимнастов Никиты Нагорного и Дарьи Спиридоновой. Спортсменка разместила обращение от имени пса, который, по её словам, стал другом спаниеля Саймона.

Нападающему «Порту» Зе Луишу после карантина можно смело открывать собственный груминг-салон. Футболист показал, как точит когти при помощи пилки своему французскому бульдогу. Судя по тому, что собака спокойно сидит у него на коленях, процедура ей не доставляет никаких неудобств. Тем более что в процессе её подкармливает супруга футболиста Алеся.

Ещё один бывший нападающий «Спартака», Ари, ныне выступающий за «Краснодар», карантин проводит в компании собственных клонов. Футболист пошёл по стопам Стэна Вавринки и сделал коллаж, на котором предстал в трёх разных ролях — разговаривающего по телефону, забирающего мобильный и сидящего за ноутбуком.

Тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков продолжает радовать поклонников пародиями на обложки легендарных музыкальных альбомов. На этот раз он привнёс новый смысл в Wish you were here британской рок-группы Pink Floyd. «Дистанция 1,5 м и никаких рукопожатий», — подписал снимок Кержаков.

А Вячеслав Малафеев решил вспомнить детство. Он показал своим детям прелести походной жизни, построив шалаш на песке. По словам его супруги Екатерины, самоизоляция лишь сплотила семью. В то же время она призналась, что иногда ей хочется сменить обстановку и встретиться с подругами.

«На самом деле, нам грех жаловаться. Мы не поедаем друг друга и спокойно переносим график 24/7 вместе. Если возникают спорные моменты, то мы их решаем простым разговором. Нашу семью как-то сплотило это непростое время», — написала Малафеева.

Каждый мечтал о своём шалаше ⛺️ Пожарить хлеб на костре 🔥 покататься на тарзанке 🤟🏼 pic.twitter.com/r0fTXVOriG — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) April 26, 2020

Размышления и приключения

Между тем экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что ему не хватает встреч с близкими, путешествий и вечеринок. По его словам, потребуется какое-то время на поиски новых решений и моделей поведения.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина призналась, что скучает по работе, жёсткому графику и общению с коллегами.

«Но больше всего не хватает обычной, неспешной прогулки. Чтобы можно было полной грудью вдыхать свежий воздух и жмурить глаза от тёплого весеннего солнца. Не прятать лицо за маску и не бояться трогать ручки дверей и кнопки лифта, даже если ты в перчатках», — написала Шишкина.

А вот бельгийской теннисистке Кирстен Флипкенс, видимо, настолько надоело сидеть дома, что она отправилась на велопрогулку. Однако небольшое путешествие закончилось штрафом в €250. По словам спортсменки, она выбрала на навигаторе случайный маршрут и сама не заметила, как пересекла границу с Нидерландами. Когда поняла ошибку, начала искать путь обратно, однако её остановили местные полицейские.

«Их было видно за километр, они включили сирены и прижали меня к обочине, словно я преступница. Мне не дали объясниться и сразу же выписали штраф, хотя могли бы ограничиться предупреждением. Очень неприятно», — приводит слова Флипкенс Het Laatste Nieuws.

Чтобы не оказаться в столь неприятной ситуации, всё же лучше оставаться дома и развлекать себя челленджами. Легкоатлетка Дарья Клишина предложила флешмоб для прекрасной половины человечества под названием #СтопТреникиChallenge. Его участницам необходимо надеть что-то нарядное и накраситься, тем самым разнообразив домашнюю рутину. «Для всех девушек, кому надоели вытянутые майки и пижамы. Присоединяйтесь», — призвала Клишина.

Более суровый флешмоб организовал боец ММА Сергей Харитонов.

«Запускаем новый челлендж «Смой коронавирус ледяной водой». Он заключается в том, чтобы каждый вылил на себя таз с ледяной водой или окунулся в холодном водоёме. После провести свою коронную серию и выкрикнуть девиз «Вперёд и ни шагу назад», — объявил Харитонов.

Сам спортсмен продемонстрировал, как необходимо выполнять задание, окунувшись в горную реку.