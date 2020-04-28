Источник: Роналду останется в Португалии, пока в «Ювентусе» не создадут максимально безопасные условия

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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду останется на португальском острове Мадейра до тех пор, пока не получит от клуба гарантий безопасности.
Источник: Роналду останется в Португалии, пока в «Ювентусе» не создадут максимально безопасные условия
  • Reuters

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, Роналду не хочет прилетать, пока не будут созданы максимально безопасные условия.

Существует вероятность, что футболист прилетит частным рейсом в начале мая, если в Италии разрешат спортсменам индивидуальные тренировки и руководство клуба обяжет его это сделать. Сам футболист хотел бы вернуться, когда будут разрешены групповые тренировки.

Ранее сообщалось, когда Роналду вернётся в Италию.

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