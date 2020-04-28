Источник: Роналду останется в Португалии, пока в «Ювентусе» не создадут максимально безопасные условия
- Reuters
Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, Роналду не хочет прилетать, пока не будут созданы максимально безопасные условия.
Существует вероятность, что футболист прилетит частным рейсом в начале мая, если в Италии разрешат спортсменам индивидуальные тренировки и руководство клуба обяжет его это сделать. Сам футболист хотел бы вернуться, когда будут разрешены групповые тренировки.
Ранее сообщалось, когда Роналду вернётся в Италию.