Источник: Роналду останется в Португалии, пока в «Ювентусе» не создадут максимально безопасные условия

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду останется на португальском острове Мадейра до тех пор, пока не получит от клуба гарантий безопасности.

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, Роналду не хочет прилетать, пока не будут созданы максимально безопасные условия.

Существует вероятность, что футболист прилетит частным рейсом в начале мая, если в Италии разрешат спортсменам индивидуальные тренировки и руководство клуба обяжет его это сделать. Сам футболист хотел бы вернуться, когда будут разрешены групповые тренировки.

Ранее сообщалось, когда Роналду вернётся в Италию.