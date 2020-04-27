Теннисистку Флипкенс оштрафовали за пересечение границы на велосипеде

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Бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс была оштрафована за пересечение границы с Нидерландами на велосипеде.
Теннисистку Флипкенс оштрафовали за пересечение границы на велосипеде
  • Reuters

Как сообщает Het Laatste Nieuws, во время велопрогулки спортсменка была остановлена полицейскими, которые выписали ей штраф в размере €250.

«Я выбрала маршрут протяжённостью 130 км. Проехав через небольшой лес, я оказалась на дороге, которая вела в Нидерланды. Сразу же я начала искать обратный путь, но была остановлена полицейскими», — рассказала Флипкенс.

Она отметила, что на её пути не было никаких указателей.

«Мне не дали объясниться и сразу же выписали штраф. Да, я ошиблась, но предупреждение со стороны полицейских выглядело бы более логичным», — добавила бельгийка.

Ранее сообщалось, что ATP и WTA продлят паузу из-за коронавируса до 3 августа.

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