Кержаков показал, как в сегодняшнем мире выглядела бы обложка альбома группы Pink Floyd

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков показал, как во время пандемии коронавируса выглядела бы обложка альбома Wish You Were Here группы Pink Floyd.

РИА Новости

Кержаков опубликовал свою версию обложки в Instagram. «Дистанция в 1,5 метра и никаких рукопожатий», — подписал фото Кержаков. В России по состоянию на 24 апреля зафиксировано более 68 тыс. заражённых коронавирусом. Ранее Кержаков вспомнил, как отказался перейти во французский ПСЖ. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) 24 Апр 2020 в 12:37 PDT