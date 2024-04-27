На депутата Вишневского завели дело из-за работы в нежелательной организации
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным агентства, Вишневский* подозревается в участии в деятельности движения «Голос»**, которое признано иностранным агентом в 2021 году.
В марте Вишневский* был включён в реестр иноагентов.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.03.2024.
** Организация, выполняющая функции иноагента.