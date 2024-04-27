RT в Telegram
Подпишись

На депутата Вишневского завели дело из-за работы в нежелательной организации

Короткая ссылка
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский* стал фигурантом административного дела об участии в нежелательной организации.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, Вишневский* подозревается в участии в деятельности движения «Голос»**, которое признано иностранным агентом в 2021 году.

В марте Вишневский* был включён в реестр иноагентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 29.03.2024.

** Организация, выполняющая функции иноагента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить